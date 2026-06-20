Basket serie C m – Il Gruppo Saviola Viadana riparte da Martelli e Loiq

Viadana Comincia a delinearsi il volto del Gruppo Mauro Saviola Viadana che affronterà anche nella prossima stagione il campionato di Serie C lombarda. Tra conferme importanti e alcune partenze significative, la società rivierasca sta lavorando con attenzione per costruire un organico competitivo e in grado di recitare un ruolo da protagonista. Sul fronte delle uscite, sono al momento tre gli atleti che non vestiranno più la maglia viadanese. Si tratta di Seck, che farà ritorno a Varese, di Olivieri e di Malagutti, quest’ultimo protagonista di una separazione che ha colto di sorpresa molti osservatori e appassionati. Parallelamente arrivano però diverse conferme che rappresentano una solida base sulla quale costruire il nuovo progetto tecnico. Dopo quella, già annunciata nelle scorse settimane, del capitano Cacciavillani, la dirigenza ha ufficializzato anche la permanenza di Martelli e Loiq, elementi ritenuti fondamentali sia per le qualità tecniche sia per il loro peso all’interno dello spogliatoio. Da tempo era inoltre stata confermata la permanenza in panchina di Luca Spaggiari. Il tecnico continuerà dunque a guidare il gruppo anche nella prossima annata sportiva, forte della fiducia accordatagli dal presidente Massimo Pizzetti e dai vertici societari. Segnali positivi arrivano anche dal fronte economico e organizzativo. Tutti gli sponsor che negli anni hanno sostenuto il progetto del Gruppo Mauro Saviola hanno confermato la propria vicinanza alla società. Nel frattempo il presidente Pizzetti è particolarmente attivo sul mercato. L’obiettivo è individuare atleti in grado di rinforzare la rosa e mettere a disposizione di Spaggiari le soluzioni necessarie per aumentare il livello competitivo della squadra.