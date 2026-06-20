Ciclismo – Chero Group, c’è anche la gara di gravel in calendario

San Benedetto Po Saranno quattro gli appuntamenti che nella stagione 2026 porteranno la firma del Chero Group Team Sfrenati. L’impegno profuso dal team del presidente Dino Gasparini non solo sul versante agonistico, vedi le formazioni giovanili e quelle amatoriali che stanno raccogliendo grandi soddisfazioni, si è tradotto in quattro competizioni dedicate a varie specialità del ciclismo. Ieri sera nell’area verde del Museo del Ciclismo di San Benedetto Po, realtà creata dall’esperto ed appassionato Luca Battesini, si è svolta la cerimonia con la quale sono state illustrate le quattro manifestazioni organizzate. Oltre alle tre competizioni già illustrate nell’articolo sull’edizione di venerdì, da segnalare che il 4 luglio a San Benedetto Po si terrà la gara di gravel sulla distanza di 50 km nell’ambito della 14ª edizione della Sportweek. Oltre a questa prova, prevista sulla distanza di 50 km, sarà proposta una passeggiata in bici per le famiglie su un percorso di circa 15 km. (b)