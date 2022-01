Parmigiano Reggiano in campo per diffondere la conoscenza della qualità a tavola

MANTOVA Dal campo al vassoio” è il nome scelto per il nuovo progetto che nasce dalla collaborazione fra Consorzio Parmigiano Reggiano, Fondazione Qualivita e McDonald’s. L’obiettivo è la valorizzazione del settore delle Dop e Igp italiane, in modo da diffondere la conoscenza delle produzioni di qualità.

L’iniziativa “Dal campo al vassoio” nasce per intercettare le nuove sensibilità dei giovani, emerse anche dall’indagine di AstraRicerche commissionata da McDonald’s, dal titolo “Coltivare il cibo del futuro”, che ha indagato le aspettative della Generazione Z alla luce delle tematiche legate al consumo, all’ambiente, al territorio e all’impresa. Si tratta di un’attività educativa che mira a coinvolgere in primis gli studenti degli istituti alberghieri in un’esperienza diretta che parte dalle aziende agricole delle filiere Dop e Igp, fino a raggiungere i consumatori attraverso una specifica campagna di comunicazione digitale sui temi della sostenibilità.