Obbligo documento d’identità per vaccinazione

MANTOVA ATS della Val Padana, d’intesa con le ASST di Crema, di Cremona e di Mantova, informa la popolazione che per sottoporsi alla vaccinazione anti Codiv-19 presso gli Hub, i Centri Vaccinali e le Farmacie è necessario presentare, oltre alla tessera sanitaria, un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto).

Analoga procedura è attiva presso tutti i punti tampone in fase di accesso alla prestazione: all’accettazione infatti, oltre a presentare la documentazione necessaria per eseguire il tampone – appuntamento prenotato attraverso l’SMS di ATS, o dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, oppure presentando la ricetta rossa/elettronica del Servizio Sanitario Regionale rilasciata dal proprio Medico o dal Pediatra – è necessario esibire anche un documento di riconoscimento in corso di validità.