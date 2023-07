Partono i saldi, c’è lo shopping notturno

MANTOVA Prende il via oggi il tradizionale appuntamento con i ribassi di fine stagione: 6 acquirenti su 10 pronti ad acquistare; budget medio previsto 227 euro a persona, ma uno su tre spenderà meno di 100 euro.

È tutto pronto per l’avvio dei saldi di fine stagione, che a Mantova, come nel resto della Lombardia, prenderanno il via oggi.

L’inflazione e il caldo improvviso stanno spingendo l’interesse dei consumatori per i saldi estivi: 6 su 10 (61%) prevedono già di acquistare almeno un capo scontato di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un altro 30% invece è pronto ad acquistare se trova l’offerta giusta. È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da IPSOS per Confesercenti. Il forte interesse dei consumatori è in parte dovuto all’alto costo della vita: quest’anno le famiglie cercano di compensare i tagli ai loro budget di abbigliamento e calzature acquistando qualcosa in saldo. Hanno influito anche gli sbalzi termici, soprattutto dopo una primavera più fredda del solito, con acquisti di abbigliamento e calzature primavera-estate in forte rallentamento: il 38% dei consumatori ha ammesso che tra marzo e giugno si è consumata meno merce rispetto allo scorso anno in precedenza, data la persistente incertezza meteorologica. “Questi saldi estivi sono anche i primi con le nuove regole del Codice del consumo – osserva Davide Cornacchia direttore Confesercenti sede di Mantova -, sulla cui base Confesercenti lancia l’iniziativa Nazionale “Saldi trasparenti”: un vademecum di regole a cui sono chiamati ad aderire gli associati per rendere migliore l’esperienza dello shopping di fine stagione”. ”Dai rumors raccolti nel mantovano ci attendiamo un forte interesse da parte della gente per i saldi estivi 2023 – continua Cornacchia – si tratta di un’occasione per acquistare capi di qualità, con un’attenzione particolare alla shopping consapevole, durevole nel tempo, e perché no con la giusta attenzione in tema di sostenibilità:”