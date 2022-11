Ciccio Graziani “senior” a Revere ha raccontato l’Italia Mundial

Revere Bellissima serata in compagnia di Francesco Graziani nella splendida location della “Sala Premio Revere” di Palazzo Ducale. Aneddoti e curiosità raccontati dal popolare Ciccio, che ha ripercorso tutte le avventure del Mondiale 1982 in Spagna, parlando anche dell’attuale momento che sta vivendo il calcio italiano, interrotto sovente da scroscianti applausi. La serata è culminata con le premiazioni di tutte le Società Sportive presenti sul territorio di Borgo Mantovano, con Graziani in prima linea nel premiare dirigenti e atleti. Particolare emozione, in casa River, quando il sindaco ha premiato il mitico Ciano, colui che, a quasi 84 anni, dimostra ancora un entusiasmo pazzesco nel gestire l’impianto sportivo.