Piano Mantova. Via libera della Giunta alla proroga dell’ampliamento plateatici e all’installazione di funghi

MANTOVA La Giunta Palazzi ha deciso di prorogare i plateatici allargati gratuiti fino a fine anno, in sintonia con la legge nazionale. La collocazione degli arredi del plateatico dovrà rispettare le regole sul distanziamento minimo e le linee guida regionali stabilite per la prevenzione dal contagio. La Giunta ha inoltre approvato l’adozione di una procedura semplificata per l’installazione di funghi elettrici o a gas. Questa misura, volta a sostenere le attività oggi penalizzate dalla chiusura anticipata, permette che non sia necessario richiedere l’autorizzazione della Soprintendenza. La domanda va rivolta allo Sportello Unico del Comune di Mantova, che con la collaborazione della Polizia Locale, verificherà il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento. Il posizionamento degli elementi riscaldanti dovrà avvenire in sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, dovrà consentire il passaggio pedonale, dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico, non dovrà essere d’ostacolo alla viabilità, alla sicurezza e alla fruibilità dei marciapiedi.

Inoltre, per i pubblici esercizi che offrono il servizio di delivery è stata ripristinata la misura che prevede l’assegnazione di un pass che permette a queste attività di consegnare anche in ztl.

L’assessore al Commercio Iacopo Rebecchi ha così commentato: “Con queste misure vogliamo da una parte aiutare i pubblici esercizi che hanno più difficoltà ad ospitare i clienti all’Interno e dall’altra garantire il distanziamento anche nella stagione invernale”.