Pistola smarrita a Mantova trovata a Giarre

MANTOVA Era stata smarrita a Mantova nel 2001, ma nel frattempo qualcuno l’aveva pur ritrovata, visto che è ricomparsa nei giorni scorsi a Giarre (Catania), dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 48 anni che in auto aveva una pistola per la quale era stata fatta denuncia di smarrimento, una Beretta calibro 9 con 2 caricatori pieni (uno da 12 colpi e l’altro da 13), una scatola con altri 50 proiettili e un coltello a serramanico con una lama lunga 10 cm. In casa dell’uomo, inoltre, sono stati trovati e sequestrati altri 27 proiettili. L’uomo deve rispondere di porto abusivo di arma, munizioni, oggetti atti ad offendere e ricettazione. I carabinieri hanno accertato che il 48enne, in possesso di un porto d’armi per tiro al volo, non aveva però acquistato regolarmente l’arma che, pur avendo una regolare matricola, montava una canna con la matricola cancellata. Controlli effettuati nella banca dati delle forze di polizia hanno permesso di accertare che quella pistola era stata denunciata come smarrita nel 2001 da un armaiolo di Mantova che aveva dichiarato di averla persa durante il trasporto di alcune armi da Mantova a Castiglione delle Stiviere. Le armi e le munizioni sono state sequestrate per ulteriori accertamenti balistici e sono ancora in corso le indagini per comprendere come la pistola sia giunta in Sicilia.