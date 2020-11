Polizia, Marco Mariconda torna a Mantova ed è il nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione

MANTOVA E’ il Primo Dirigente della Polizia di Stato Marco Mariconda il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione della Questura di Mantova.

Originario di Salerno, Commissario di Polizia dal 1988, Mariconda vanta un curriculum di assoluto rilievo: dopo essere stato Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Mantova, successivamente è stato incaricato di dirigere la Squadra Mobile di Agrigento, ove ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto, in Canada, dei responsabili dell’omicidio del Giudice Rosario Livatino.

Trasferito alla Criminalpol di Bologna, è stato incaricato di coordinare il Pool Interforze che ha svolto le indagini ed individuato i componenti della famigerata banda della Uno Bianca.

Divenuto quindi Capo della Squadra Mobile di Brescia, si è occupato del sequestro Soffiantini fino alla sua liberazione, ed ha diretto le successive indagini relative al coinvolgimento del Generale Delfino. Sempre da Brescia ha diretto, fra le altre, una complessa indagine che, in collaborazione con l’FBI, ha portato all’ arresto in Messico del narcotrafficante Oreste Pagano e al sequestro di 300 chili di cocaina. È stato in seguito nominato Dirigente delle DIGOS di Mantova e Brescia, Dirigente del Commissariato di Fermo nonché Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura Distrettuale di Brescia.

Dopo aver diretto il Commissariato di Portoferraio, ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Cremona. Dal 2018 ha diretto il Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio.

Nell’accogliere il dottor Mariconda, il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha formulato i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni mantovane.