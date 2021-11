Calcio Eccellenza – Osti: “Coraggio Gove, possiamo farcela”

Governolo E’ il più classico dei testacoda quello che attende domani la Governolese, che riceve il Lumezzane nella nona giornata del campionato di Eccellenza. La squadra bresciana guarda tutti dall’alto dei suoi 21 punti, frutto di sette vittorie e una sconfitta, mentre i Pirati ne hanno raggranellato finora soltanto uno, proprio nella gara sul campo del Darfo Boario che ha segnato l’esordio in panchina di Andrea Osti, subentrato a Bozzini. A quel pareggio sono però seguite due sconfitte, contro Atletico Castegnato e Vobarno, e la Gove è mestamente ultima in classifica. La gara di domani al “Vicini” non sembra certo essere l’occasione giusta per sbloccarsi, ma in fondo i Pirati hanno ben poco da perdere e, forse per questo, mister Osti la vuole vedere in positivo. «La palla è rotonda – attacca – a me hanno sempre detto così. Significa, battuta a parte, che la partita va giocata e non sarebbe la prima volta che nelle sfide fra la capolista e il fanalino ci scappa la sorpresa. Io sono fiducioso. Sappiamo in partenza di affrontare una vera corazzata, costruita per vincere il campionato, con giocatori forti ed esperti; basti pensare che in attacco schierano Caracciolo e Franchi». «Sono comunque fiducioso – ribadisce Osti – questa partita è facile da preparare, le motivazioni vengono da sole. Vedo la squadra crescere, partita dopo partita, domenica abbiamo perso 1-0 col Vobarno dopo aver giocato una buona gara. La prestazione conforta, ma nella nostra situazione è fondamentale fare punti e muovere la classifica. Fare risultato contro la capolista sarebbe un grosso incentivo per il morale della squadra».

«I ragazzi se la sono giocata con tutti, ma non sono stati premiati dai risultati – dice ancora il tecnico dei Pirati – lottare, dare il massimo e perdere non è affatto bello. Il campionato è ancora lungo, i punti in palio tantissimi, c’è spazio per risalire la classifica. Ma dobbiamo sbloccarci. Ci abbiamo provato anche cambiando modulo. Vedo i ragazzi impegnarsi, sono motivati, contro il Lumezzane devono andare in campo senza paura, per fare la loro partita. Non dovremo prestare il fianco a una squadra esperta e sfruttare le occasioni che ci capiteranno: così possiamo farcela». Per l’occasione, Osti recupera Rigon e Xeka; ancora assenti Ballarini (si parla già di un addio a dicembre), Cenzato e Sarti .