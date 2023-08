Anziana deceduta al Poma dopo un mese di ricovero, eseguita l’autopsia

MANTOVA L’autopsia eseguita lunedì scorso al Poma avrebbe confermato il decesso per un’infezione. Altre eventuali conclusioni saranno comunicate in seguito dal medico legale dell’Università di Verona che ha eseguito l’esame autoptico disposto dalla procura di Mantova sulla salma di una 78enne residente nell’hintrland deceduta lo scorso primo agosto al Poma. A fare scattare le indagini sarebbero stati gli stessi famigliari della 78enne che hanno presentato un esposto in procura. Il magistrato competente ha così deciso di disporre l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso e soprattutto se via siano state delle negligenze o errori da parte del personale medico del Poma. La donna era stata ricoverata nel reparto di Medicina generale dell’ospedale cittadino alla fine dello scorso mese di giugno. Il decesso dopo oltre un mese di ricovero nello stesso reparto.