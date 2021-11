“Premio di sostegno ai Giovani” patrocinato dal Lions Club Mantova Ducale

MANTOVA È giunta alla terza edizione il premio solidarietà del Lions Club Mantova Ducale che quest’anno vuole come protagonisti i giovani e le associazioni di volontariato da loro create. “Tra pochi mesi compiremo quarant’anni di fondazione Lions Ducale – spiega Stefano Cimarosti, presidente pro tempore del Club – e in quest’anno particolare vogliamo unire alle attività consuetudinarie dell’annata, qualcosa di significativo e duraturo che resti nel tempo. Ecco perché questo bando denominato “Premio di Sostegno ai Giovani”, rivolto a tutte le associazioni di volontariato giovanili che abbiano come finalità la realizzazione di un progetto di servizio rivolto alla promozione dei giovani”. L’ideatore di questa iniziativa è stato Nicola Sodano, past-president del medesimo club, il quale per due anni di seguito ha patrocinato il progetto consentendo la donazione di un’autovettura all’associazione ‘Cuore Amico’ e, nella seconda edizione, provvedendo alla dotazione di particolare strumentazione anti-Covid alla Croce Verde di Mantova.

Tutte le domande dei partecipanti al bando potranno essere presentate a partire da oggi fino al 15 aprile dell’anno venturo, attraverso recapito postale o consegna personale presso la sede del club, Ristorante Il Rigoletto. “Il giudizio dei Consigli Direttivi dei Lions e Leo Club Mantova Ducale sarà insindacabile” precisa Giovanni Raguseo, Leo Club Advisor, specificando che l’importo complessivo del premio di 10.000 euro sarà a carico dei club e dei loro soci contribuenti, con una somma simbolica partecipata dall’associazione vincitrice. “Abbiamo deciso di chiedere un versamento simbolico da parte dei vincitori perché dimostrassero la reale volontà di partecipare all’iniziativa e di credere profondamente nel progetto da loro portato avanti” conclude, infine, il presidente Cimarosti.

Barbara Barison