Prendersi cura del corpo è tanto importante quanto prendersi cura degli occhi

Giornata Mondiale della Vista e Chinesiologia

MANTOVA – Oggi, 9 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della Vista: un’occasione per riflettere sull’importanza della salute dei nostri occhi e su quanto la salute visiva sia intrecciata al benessere globale.

Così come gli occhi ci permettono di vedere chiaramente il mondo, una buona visione influenza direttamente il tono muscolare cervicale, favorisce una postura corretta e sostiene l’equilibrio e la coordinazione.

Stimolare la vista in sinergia con l’Esercizio Fisico Adattato contribuisce alla prevenzione di dolori e infortuni, migliora il recupero post-lesione e la qualità di movimento.

CHI SONO

Sono il dott. Aaron Ongari, Chinesiologo Clinico AMPA. Mi occupo di rieducazione motoria e posturale, esercizio terapeutico, prevenzione e recupero funzionale muscolo-scheletrico. Lavoro con atleti di alto livello, ma anche con persone di ogni età che vogliono migliorare salute e benessere, oltre che con pazienti in fase di recupero post-operatorio, post-trauma o con patologie metaboliche e genetiche.

Applico la FKT attiva (Fisio Kinesi Terapia), ovvero l’esercizio fisico – kinesis – come strumento terapeutico per riportare funzionalità e performance.

VISTA E POSTURA: UN

LEGAME IMPRESCINDIBILE

La vista è uno dei principali input sensoriali che modulano il tono cervicale. Quando l’immagine visiva è chiara e coerente con lo spazio, il collo mantiene un assetto neutro, riducendo i compensi su spalle, rachide e bacino. Alterazioni visive (come messa a fuoco ridotta, asimmetrie dello sguardo) inducono invece compensi posturali che nel tempo favoriscono contratture e dolore cervicale.

Dal punto di vista dell’allenamento, stimolare la vista è fondamentale per migliorare o recuperare la coordinazione e accelerare la rieducazione motoria e il recupero funzionale.

Esercizi di coordinazione oculo-podalica ed oculo-manuale – come lanci, prese, percorsi visivi – migliorano la precisione del gesto e la percezione spaziale del corpo.

In caso di lesioni agli arti superiori (alla mano, al gomito, dopo interventi o protesi alla spalla) o agli arti inferiori (operazioni al ginocchio, chirurgie di piede e caviglia), integrare gli stimoli visivi a compiti di stabilità ed equilibrio durante l’allenamento, aumenta l’efficienza motoria e accelera il recupero funzionale.

VISTA ED EQUILIBRIO:

PAROLA D’ESPERTO

Stabilità ed equilibrio dipendono da una fusione sensoriale tra vista, sistema vestibolare (orecchio interno) e input propriocettivo. Una corretta funzione visiva migliora la gestione del corpo nella camminata, nei movimenti rapidi, nei cambi di direzione, in condizioni di scarsa luce e riduce il rischio di cadute nell’anziano.

Allenare gli occhi, significa rendere più efficiente tutto il sistema motorio. Un fattore determinante sia nella prevenzione in età avanzata, sia nella performance sportiva e nella rieducazione post-lesione.

CHINESIOLOGIA APPLICATA: UN APPROCCIO

INTEGRATO E PRATICO

La Chinesiologia Clinica integra valutazione posturale e visiva, esercizi terapeutici specifici (FKT) per riequilibrare tono e controllo motorio, e protocolli di coordinazione visuo-motoria per il recupero funzionale.

Ogni programma è personalizzato e adattato alle esigenze individuali: dalla prevenzione per chi pratica sport, al recupero post-operatorio, fino all’ottimizzazione sensoriale e tecnica per lo sportivo.

Tutti possono trarre beneficio dalla Chinesiologia applicata: dall’appassionato che vuole allenarsi in totale sicurezza, al paziente in riabilitazione, fino all’atleta che ricerca la massima efficienza del movimento.

TEMI TRATTATI

NELLA RUBRICA

Il mio approccio è pratico, basato su evidenze e sull’esperienza clinica, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare, applicabili e utili a migliorare la qualità del movimento e la vita quotidiana.

Nella mia rubrica per “la Voce di Mantova” ho trattato temi come:

• Alterazioni posturali e asimmetrie (lombalgia, cervicalgia, dolori articolari).

• Diastasi e pavimento pelvico: prevenzione e recupero pre/post-parto.

• Allenamento della forza per equilibrio, performance e prevenzione.

• Esercizio fisico adattato alle patologie (metaboliche, protesiche, oncologiche).

• Lesioni sportive e protocolli di recupero efficaci.

Troverai tutti gli articoli nel mio sito web. Ti invito a seguire i miei canali e a scrivermi per domande o approfondimenti: sarò lieto di aiutarti.

DOVE TROVARMI

Ricevo su appuntamento a San Martino dall’Argine e Rivalta sul Mincio, per valutazioni, programmi di recupero post-operatorio, di personal training individualizzati (per tutte le età), programmi di preparazione atletica e di esercizio fisico adattato alla patologia.

Un cordiale saluto, “Prima muoviti bene, poi muoviti molto.”

Dott. Aaron Ongari

http://www.iltuochinesiologo.it