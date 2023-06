Viadana: Easy Park da lunedì attiva nelle vie del paese

VIADANA Terminare e pagare la sosta su strisce blu in modo rapido e facile tramite smartphone e acquistare l’abbonamento di sosta mensile e annuale. Benefici noti agli automobilisti di oltre 650 città in Italia grazie ad EasyPark e a cui, dal prossimo 19 giugno, si unirà anche Viadana. L’importante novità è stata illustrata ieri alla presenza del primo cittadino Nicola Cavatorta, dell’assessore Romano Bellini, della comandante della Polizia Locale Doriana Rossi e di Gennaro Matarazzo, Area Manager Nord Ovest di EasyPark.

«Si tratta di un servizio in più a disposizione dei cittadini e una comodità anche per chi frequenta il centro – ha detto l’assessore alla Polizia Locale Bellini -. Con la sua attivazione, Viadana si allinea alle più importanti città italiane che già usufruiscono dell’app e possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto. Parcheggiare in centro sarà ancora più semplice e flessibile, oltre che pratico perché non sarà più necessario pagare con le monete». Infatti, sono molteplici in vantaggi connessi all’introduzione di EasyPark: per prima cosa l’area di sosta e la relativa tariffa sono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivo, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione; inoltre, si può usare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Mantova e Parma. «Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di città in Italia e all’estero, sarà nei prossimi giorni disponibile anche a Viadana», ha detto Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Italia.

Il costo del servizio EasyPark è il 15% dell’importo della sosta effettuata ed è visibile in fase di pagamento. A Viadana la commissione di EasyPark per gli abbonamenti è del 15%, con un tetto massimo che varia da 1,90 a 7,50 euro. Per info inviare una email a polizia@comune.viadana.mn.it o contattare la Polizia Locale.