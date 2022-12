Provincia, il bilancio del presidente Carlo Bottani

MANTOVA Tempo di bilanci per Palazzo di Bagno che sintetizza l’attività del primo mandato targato Bottani: obiettivi e progetti realizzati e sfide che impegneranno l’Ente nel prossimo futuro.

La prima riflessione ha riguardato l’attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR, che avranno ad oggetto, le scuole, per l’adeguamento sismico e la messsa in sicurezza degli edifici e successivamente anche i Centri per l’Impiego, per un importo di circa 20 milioni di euro di opere finanziate.

Il tema della scuola e della formazione protagonista anche di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che ha visto l’attivazione, all’interno di diversi istituti mantovani, di sette laboratori per l’occupabilità al fine di potenziare l’attività formativa e didattica e creare professionalità appetibili per il mondo del lavoro, oltre al potenziamento dell’attività di orientamento scolastico.

L’Ente continua ad investire sulle strade, per le quali sono in corso opere per circa 90 milioni di euro e monitora le condizioni degli oltre cinquecento ponti presenti sul territorio. Di prossima soluzione la complicata questione del ponte di San Matteo delle Chiaviche, grazie alla collaborazione ed al contributo economico del Comune di Viadana e di Regione Lombardia.

Novità in arrivo anche per il Polo logistico di Valdaro: dal 1° gennaio 2023 la Provincia di Mantova diventerà Autorità Portuale e accanto agli investimenti rivolti alla zona portuale metterà in atto un’azione integrata e coordinata, con gli altri attori locali, per incrementare gli insediamenti di attività produttive, i traffici commerciali ed i servizi turistici.

La Provincia del benessere, attenta alle esigenze ambientali, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, ha promosso progetti relativi alle energie rinnovabili ed in particolare persegue l’obiettivo di creare l’Hidrogen Valley ovvero un polo per la produzine di idrogeno verde così da diventare un punto di riferimento per tutto il territorio regionale.

Quanto alla situazione occupazionale, la Provincia prosegue nelle assunzioni del personale da impiegare presso i Centri per l’Impiego, come previsto dagli accordi con Regione Lombardia ed è prossima la pubblicazione di un bando di concorso per la nomina di un Dirigente per la relativa area “Lavoro”.

Sul versante occupazione è stata espressa grande soddisfazione per l’attuazione del programma GOL, un intervento di riforma delle politiche attive del lavoro per contrastare la disoccupazione, che ha visto la Provincia di Mantova superare gli obiettivi che le erano stati assegnati grazie alla presa in carico di circa 3000 persone inoccupate, di cui circa 570 hanno trovato un’occupazione e le restanti sono state avviate ad un percorso di riqualificazione professioanle.

E’ stato individuato e nominato il Comandante del Servizio di Polizia Provinciale, nella persona del Dott. Cristiano Colli, che traghetterà il servizio verso lo svolgimento delle funzioni assegnate, in primis la funzione di vigilanza ittico venatoria (anche per fronteggiare le crescenti esigenze di contenimento della fauna selvatica), in sinergia con gli altri comuni del territorio. Il contingente del personale arriverà alle venti unità.

Il tema cultura continua a rimanere centrale e vede la Provincia impegnata nella partecipazione al Museo diffuso del Risorgimento e l’adesione alla rete Garda Musei al fine di incrementare la presenza turistica sul territorio.

Parole di soddisfazione sono state espresse dal Presidente per la soluzione della crisi aziendale che ha visto coinvolta la società Mantua Surgelati.

Ringraziamenti a tutti i Consiglieri, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai dipendenti per la competenza e l’umanità dimostrate.

“Lavorare in armonia!” con quest’affermazione il Presidente ha concluso la conferenza stampa. Che sia un auspicio per l’attività futura dell’Ente e che sia la modalità per affrontare le sfide dei prossimi anni.