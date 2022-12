Canneto sull’Oglio, torna ‘Il Rito della Stella’, sfilata dei Re Magi con musici e pastori

CANNETO SULL’OGLIO Dopo due anni di stop a causa del Covid torna venerdì 6 gennaio la manifestazione popolare “Il Rito della Stella”, sfilata dei Re Magi con musici pastori. Si tratta di un cammino simbolico che viene riproposto dai volontari cannetesi e che assume quest’anno un significativo impegno di solidarietà e di pace verso le comunità del mondo segnate dal dolore e dalla sofferenza. Nel territorio della valle dei fiumi Oglio, Chiese e Naviglio i Re Magi sono da sempre, infatti, i protettori dei pellegrini e di chi si accingeva in epoca antica a guadare il fiume e, quindi, di chi era disposto a mettersi in discussione e a sacrificarsi anche a rischio della vita all’unico scopo di poter cambiare interiormente se stesso. Il Rito della Stella è un’iniziativa realizzata dall’Associazione Ecologica Museo Oglio-Chiese, dal Complesso Bandistico Cannetese e dal Centro Documentazione dell’Ecomuseo Valli Oglio Chiese con la collaborazione del Comune, Parrocchia di Sant’Antonio Abate, Associazione Protezione Civile “Naviglio”, Pro Loco e delle associazioni di volontariato del territorio dell’Ecomuseo. Il programma prevede alle ore 10,30 la messa solenne dell’Epifania nella chiesa del Carmine e alle ore 15,30 la celebrazione della festa della Santa infanzia con il corteo in costume dei Re Magi e dei Pastori in piazza Gramsci per un saluto agli ospiti di Casa Leandra. A seguire l’esecuzione di musiche natalizie e un momento conviviale per tutti gli intervenuti in piazza Gramsci.

Paolo Zordan