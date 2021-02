Quaderni della Memoria, 4 ebook realizzati dagli studenti del Virgilio

MANTOVA Quattro E-Book per ricordare la Shoah: così gli alunni delle classi 1BL, 2EL, 3EL e 4EL del Liceo Virgilio hanno celebrato la Giornata della Memoria 2021, lavorando a distanza negli scorsi mesi con la loro docente di tedesco. La collana dei Quaderni della Memoria (Le Pietre di Inciampo, Destini di coetanei, Pagine dai roghi, Artisti nella Shoah), in versione bilingue italiano-tedesco, è consultabile alla sezione Eventi nella homepage del Liceo.

Salvare dall’oblio un destino individuale per mantenere vigile la memoria: questo il compito affidato a ciascun alunno, all’interno di una cornice tematica diversa per ogni classe. Nell’introduzione ad ogni quaderno una breve riflessione degli studenti, che esprimono soddisfazione e gratificazione al termine del loro lavoro.

“Quest’anno, accanto alla riflessione sulla Shoah, è stato necessario ripensare alle modalità del fare memoria, spiega Gloria Biglione, coordinatrice del progetto. “I lavori dei ragazzi hanno il valore aggiunto della disponibilità ad operare in condizioni avverse e a porsi in un’ottica nuova. In questo tempo di pandemia che può indurre a demotivazione e sconforto è più che mai necessario dirigere lo sguardo degli alunni verso l’orizzonte del possibile, per tenere vive le loro meravigliose energie. Ci ha accompagnato, in questo percorso, la frase del pittore americano Singer Sargent: Make the best of an emergency, Trai il meglio da un’emergenza. I ragazzi hanno capito che affrontare l’emergenza con un atteggiamento propositivo e costruttivo amplia conoscenze e competenze”.

Viva soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Giovanna Barbieri: “Il progetto dei Quaderni è un esempio di come i nostri studenti non si siano arresi nonostante la Didattica a Distanza, ed abbiano sviluppato un lavoro di estrema sensibilità che invita alla riflessione, mantenendo viva la memoria del periodo più buio del Novecento e ponendo al centro il valore del rispetto della persona e delle libertà personali. A tutti loro e alla prof.ssa Biglione i miei complimenti per l’ottimo lavoro svolto, ulteriore motivo di orgoglio dell’appartenere alla comunità educante del Virgilio.”