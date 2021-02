Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, stretta vigilanza nel week end

MANTOVA Nella mattinata odierna, il Prefetto di Mantova dott. Michele Formiglio ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Alla riunione hanno partecipato il Questore Paolo Sartori, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Antonino Minutoli, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Livio De Luca, l’Assessore Jacopo Rebecchi per il Comune di Mantova ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale Paolo Perantoni.

In apertura dell’incontro è stato effettuato l’approfondimento sull’andamento epidemiologico nella provincia, di seguito al briefing settimanale con l’ATS-Val Padana e l’ASST “Carlo Poma”.

Alla luce dei dati riportati dalle Autorità Sanitarie, il Prefetto ha ribadito alle Forze di Polizia la necessità di mantenere elevata la soglia di attenzione, intensificando i servizi di vigilanza e controllo specialmente in concomitanza con il fine settimana. Al riguardo, il Prefetto ha evidenziato l’esigenza di sensibilizzare la popolazione sull’adozione di comportamenti conformi alle vigenti disposizioni, facendo appello al senso di responsabilità collettiva quale presupposto imprescindibile per prevenire la diffusione del contagio, anche nelle varianti del Covid-19 isolate in alcune zone del territorio regionale, evitando, in questo modo, ulteriori inasprimenti.

Il Prefetto, nel corso dell’incontro, ha altresì riferito gli esiti dell’incontro settimanale di aggiornamento intercorso con l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova e gli operatori del trasporto pubblico. Nel merito, il Prefetto ha fatto presente che nell’incontro è stata compiuta un’accurata verifica sui servizi complessivamente erogati sia da parte della realtà scolastica, che dagli operatori del trasporto pubblico, precisando che le valutazioni saranno oggetto di un successivo aggiornamento la prossima settimana, in relazione anche agli andamenti epidemiologici. Le Forze di Polizia sono state invitate a proseguire l’azione di monitoraggio avviata con la ripresa delle attività in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia garantita la sicurezza di studenti ed utenti del servizio pubblico in questo momento delicato.

Sulla base di segnalazioni effettuate all’Amministrazione Comunale, il Prefetto, inoltre, ha disposto un rafforzamento dei servizi di prevenzione in alcune aree del capoluogo orientati a prevenire fenomeni di degrado urbano, per cui il Questore adotterà apposita ordinanza di servizio.