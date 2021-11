Quanto pagava e quanto paga oggi Roma a noi?

MANTOVA «Il 1 ottobre 2013 Ignazio Marino, da pochi mesi sindaco della capitale in quota Pd chiude la discarica di Malagrotta. In pompa magna il Pd annunciò il salvataggio di Roma dalla discarica, tanto i rifiuti sarebbero andati in Lombardia, in Emilia e altrove». Così Alberto Zolezzi, deputato M5S sulla questione dei rifiuti provenienti da Roma a Mantova.

«Ignoro quanto pagasse Marino per mandare i rifiuti al nord. Arrivato il M5S a governare Roma iniziarono i problemi, gli accordi dell’era Marino non valevano più e probabilmente cambiarono le tariffe di trasporto e conferimento verso nord (non so se aumentarono ma il sindaco Palazzi forse ci potrà illuminare)».

Zolezzi sottolinea come Ama, il gestore dei rifiuti a Roma, aveva prodotto 16 bilanci di fila (sindaci bipartisan) ora sotto inchiesta per falso, «e questo è emerso grazie al lavoro di Virginia Raggi che ha trovato anche 250 milioni di euro di debiti ma è riuscita a migliorare la raccolta differenziata (Roma è prima in Ue fra le grandi capitali con il 47%). Ora credo sia necessaria un’operazione di grande trasparenza tecnica e finanziaria perché trovarsi senza discarica a Mantova in pochi anni è possibile. Quanto guadagna Mantova ambiente dai conferimenti, quanto guadagnava Hera (che ha un impianto a Castiglione), quanti rifiuti sono arrivati negli ultimi 8 anni e quanti arriveranno?» conclude Zolezzi.