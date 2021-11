Tuffi – La Mincio torna ad allenarsi alla Dugoni

MANTOVA Ricomincia la stagione dei tuffi. La squadra della Canottieri Mincio, allenata da Francesco Priori, è tornata al lavoro alla riapertura della piscina Dugoni dopo un anno di allenamenti a singhiozzo. Prima il Covid, poi la chiusura forzata dell’impianto natatorio cittadino hanno messo in difficoltà le giovani promesse della Mincio, che per allenarsi hanno dovuto adeguarsi e andare in trasferta nelle piscine di Bergamo e Milano.

Lo zelo e la passione di Sara Buzzoni, Caterina Boscaglia e Beatrice Micale sono state premiate con la convocazione al raduno collegiale per atleti di interesse nazionale in programma dal 17 al 21 novembre. «Dobbiamo rientrare in forma – spiega Priori – nel periodo estivo abbiamo recuperato grazie alla disponibilità dell’impianto in sede, ma ora dobbiamo dare continuità al lavoro in vista della prima gara di livello nazionale, il trofeo di Natale, che si terrà a Bolzano dal 17 al 19 dicembre».

In questo momento sono aperti anche i corsi di tuffi, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.15 alle 17.30. E’ possibile fare una prova gratuita, per poi scegliere un pacchetto da 10 lezioni o con l’annuale. E’ obbligatorio il superamento della visita medico sportiva. Per ulteriori informazioni telefonare al 340/6854787.