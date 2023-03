Quasi pronto e già questa estate attivo il parcheggio del lungolago

MANTOVA Ci si era messo di mezzo il covid, come in tutti gli altri cantieri che hanno interessato la città nell’ultimo triennio, e questo ha dilatato i tempi, ma finalmente il nuovo parcheggio in struttura realizzato da Apcoa sul lungolao Gonzaga può dirsi prossimo a essere inaugurato. Entro l’estate, assicura il sindaco Mattia Palazzi, che ieri ha voluto prendere visione di persona dello stato dell’arte. Con lui, oltre all’amministratore delegato di Apcoa Arturo Benigna, gli assessori all’ambiente Andrea Murarie quello ai lavori pubblici Nicola Martinelli.

«Covid e caro-materiali hanno determinato i ritardi che sappiamo, ma le difficoltà sono state superate e il nuovo parcheggio si avvia verso la fine. Entro l’estate sarà pronto», ha commentato il primo cittadino, rispondendo così indirettamente anche ai consiglieri di minoranza che sulle pagine social hanno lamentato di recente lo sforamento delle tempistiche rispetto al cronoprogramma originario.

I lavori nel sottosuolo sono praticamente già stati tutti portati a termine. Resta da sistemare la parte superiore, quella che offrirà i posti auto a livello strada. Complessivamente, rispetto al vecchio parcheggio comunale da un centinaio di stalli, la nuova struttura offrirà 240 posti auto: più del doppio.

«Sta venendo molto bene – ha commentato ancora Palazzi – e sarà utilissimo per i mantovani e i turisti. Dopo tantissimi anni, tra poco avremo un nuovo parcheggio in struttura in pieno centro, sul lungolago Gonzaga, a soli cento metri dal teatro Bibiena», conclude il sindaco.

Ma l’esposizione mediatica e social dell’opera non ha mancato di riportare all’attualità, fra i numerosi commenti, quelli che vorrebbero la sosta libera nei festivi anche nei parcheggi in struttura. Vecchia rivendicazione delle associazioni del commercio e dei pubblici esercizi, fortemente caldeggiate anche da alcuni consiglieri di opposizione. Ma la richiesta al momento cade nel vuoto.