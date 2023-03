Ex caserma “Bava”: i lavori andranno avanti

MANTOVA Risorse per l’edilizia residenziale pubblica ne sono state impiegate già molte e molte ne arriveranno. Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli replicando così ai rilievi del capogruppo di Fi Pier Luigi Baschieri.

«Ritengo pleonastico ricordare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati in questi anni, ma è l’occasione per citare quelli realizzati e quelli in corso negli ultimi tre mesi. Il primo – spiega l’assessore – riguarda proprio i locali residenziali dell’ex caserma “Bava” di via Cairoli: in gennaio è partito quello sulle coperture terminato a metà febbraio, ove si è rifatto il manto di parte del tetto per circa 120 mq. Simile intervento è previsto sempre sulle coperture di altra porzione di tetto la prossima estate. Siamo intervenuti, anche sull’impianto fognario di “Palazzo del Mago”, stabile in cui sono stati inoltre recuperati due alloggi. Inoltre, abbiamo stanziato 50.000 euro per la manutenzione straordinaria degli infissi, e siamo in attesa del parere della Sovrintendenza».

Da qui per Martinelli si evince il costante sforzo amministrativo per la manutenzione degli alloggi popolari. Per quanto riguarda il bando di manutenzione, «premesso che era inerente alla sostituzione delle caldaie col teleriscaldamento, esso non è stato finanziato perché non rientrava nei requisiti, prevedendo caldaie di oltre quindici anni, mentre gran parte di quelle presenti avevano età inferiore. In ogni caso altri interventi sono in programma. È già in programma una assemblea condominiale per confrontarci coi residenti sui problemi manutentivi, ma anche sulla corretta gestione degli appartamenti per evitare il problema delle muffe. Per la richiesta della mancata esposizione alla luce solare, collevata da Baschieri – conclude Martinelli –, credo sia evidente che non è possibile spostare un intero immobile del 1700».