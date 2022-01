Quattro incontri al sabato mattina tra febbraio e aprile promossi dal Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi

MANTOVA Partirà il prossimo 5 febbraio un nuovo ciclo di incontri promosso dal Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro che avrà come titolo “I SOGNI SI COSTRUISCONO INSIEME, la fraternità nell’agire politico, economico e sociale”. L’attuale pandemia ci sta insegnando proprio questo, che da soli non vinceremo nessuna sfida perché la vita è fatta di costruzione e partecipazione di reti che sono composte dai diversi portatori di interessi.

L’iniziativa è rivolta in particolare a quanti intendono acquisire conoscenze e competenze per una presenza qualificata nella società civile, nelle amministrazioni pubbliche e nella politica.

Come cristiani e come cittadini è indispensabile camminare insieme al territorio, nella costruzione dell’amicizia sociale e del bene comune. A livello locale questa iniziativa vuole dare un contributo di idee ed esperienze per una chiesa capace di rispondere ai profondi mutamenti sociali che caratterizzano la storia attuale, ma vuole essere anche l’occasione per comprendere come portare il principio di fraternità al centro della cultura e della vita politica, economica e sociale del nostro paese. Sarà di riferimento l’enciclica sociale “Fratelli tutti”, scritta da papa Francesco.

Nel corso dei quattro incontri, programmati tra febbraio e aprile (in presenza e in streaming), si cercherà di comprendere come la fraternità possa essere tradotta nei processi decisionali, dal livello internazionale a quello governativo e istituzionale, ma anche nell’impegno politico, nelle attività economiche, nel campo sociale e della cittadinanza attiva.

Accanto agli interventi dei relatori (Bruno Bignami, Riccardo Cristiano, Leonardo Becchetti, Valeria Negrini), verranno presentate alcune esperienze concrete che sono riuscite a coinvolgere le istituzioni e i soggetti attivi nella società civile, sviluppando approcci innovativi nell’organizzazione sociale, politica ed economica.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono reperibili sul sito della Diocesi (www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/i-sogni-si-costruiscono-insieme/) o scrivendo a: pastoralesociale@diocesidimantova.it