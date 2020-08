MANTOVA Sono entrati come normali clienti, mascherando le apparenze anche grazie al particolare abbigliamento adottato, ma non appena varcata la soglia hanno mostrato le loro reali intenzioni, intimando ai presenti, con una pistola in pugno, di restare calmi e di non muoversi. Attimi concitati quelli vissuti nella tarda mattinata di ieri all’interno dell’ufficio postale di piazza Aliprandi all’Anconetta, preso di mira da una coppia di rapinatori.