Riaperto in anticipo il passaggio a livello di Porta Cerese

MANTOVA Il passaggio a livello di Porta Cerese è stato riaperto al traffico dalle 16 di oggi, 20 agosto, e con ben cinque ore d’anticipo sull’oraripo previsto per la riapertura, che era alle 21. Il passaggio a livello era stato chiuso lo scorso 12 agosto per dei lavori di manutenzione con deviazione del traffico in ingresso a Mantova da sud. Venerdì 21 agosto alle 17.30 apre inoltre il nuovo parcheggio di Porta Cerese. Saranno presenti il sindaco Mattia Palazzi, gli assessori ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli e alla Polizia Locale Iacopo Rebecchi.