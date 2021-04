Ricercati e originali richiami allo stile provenzale. A casa di Antonella Milani

MANTOVA- Un lungo sentiero sterrato fiancheggiato su entrambi i lati dal verde rigoglioso dei prati, crea una passerella ideale che conduce ad una villa d’epoca circondata da un parco silenzioso che in primavera, periodo felice per gli amanti dei fiori, offre ricchissime fioriture che sbocciano abbondanti nelle tonalità del bianco, del lilla e del viola. Oltre il cancello, ad accoglierci la padrona di casa, Antonella Milani, che in questa bella casa, a Marengo, piccola frazione a pochi chilometri da Marmirolo, vive da ventiquattro anni con il marito.

«Tutti, consapevoli o meno, riflettiamo la nostra personalità nell’habitat domestico, spiega Antonella. La casa, consegna al nostro sguardo e agli ospiti, la fotografia di chi la abita, a volte con la calcolata compostezza di una foto in posa, altre con la arruffata vitalità delle istantanee». Antonella Milani, una donna empatica e intelligente, ha scelto per la propria originale abitazione, uno stile dal carattere provenzale, delineando un sottile gioco di colori tenui declinati nel beige e tortora, sino alle delicate tonalità dell’avorio e del grigio per cuscini, coperte, tende e oggetti e complementi d’arredo.

«Devo dire che c’è una sorta di poesia nel riuso che dona nuova vita a oggetti comuni e mobili acquistati dai rigattieri, restaurati e modificati a piacere da me e da mio marito, afferma». La casa, disposta su due livelli, si affaccia sul cortile interno della villa, che aggiunge luce e senso di spazio al suo interno. Atmosfera serena e rilassata al piano terra che ospita la cucina con un grande tavolo recuperato e il salotto, grazie ai colori soft di pareti, mobili e tessuti. Salite le scale, si entra nella camera da letto padronale, ampia e inondata di luce, con lo scenografico separé e il letto di ferro battuto. Bellissimo da vedere il pavimento in cotto originale, che dona alla casa un aspetto naturale e caratteristico. Quasi tutti gli accessori e i complementi che si trovano nell’abitazione sono stati creati dalle mani della padrona di casa, che ha una grande confidenza con forbici e stoffe di ogni genere. Nel saper cucire ha trovato il miglior alleato. «Fare da sè è infatti una grande soddisfazione personale che non ha pari. Tutto quello che c’è qui è passato per le mie mani, racconta. Guardare, toccare, scegliere un tessuto e vederlo trasformare in qualcosa di utile secondo la mia sensibilità mi dà grandi soddisfazioni. Saper cucire è un hohby che mi coinvolge così tanto da farmi dimenticare anche lo stress che stiamo vivendo in questo periodo di chiusure forzate». Da diversi anni Antonella Milani realizza bellissimi complementi e decorazioni, che cura e custodisce come autentici tesori. «La mia è un’autentica passione, dice sorridendo, che mi regala sempre gioia e una libertà inaspettata».