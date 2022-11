Basket Serie A2 femminile – Il MantovAgricoltura spazza via Ponzano (39-65)

PONZANO (Tv) Un San Giorgio in crescendo dilaga a Ponzano e ottiene così la seconda vittoria esterna consecutiva.

Primo quarto con le polveri bagnate per le virgiliane, che vanno subito sotto 5-0 e impiegano quasi sei minuti a segnare il primo canestro con Llorente. Quattro preziosi punti di Orazzo tengono a contatto il MantovAgricoltura, che alla prima sirena è ancora sotto di 2 (12-10). Parte meglio il Ponzano anche nel secondo quarto (17-13), poi le sangiorgine alzano l’intensità difensiva e Bottazzi suona la sveglia in attacco. La bomba di Orazzo chiude un parziale di 12-0 e la gara è completamente ribaltata (17-25) a metà della frazione. Il MantovAgricoltura fatica a segnare, ma difende alla grande e la tripla di Labanca a tre secondi dalla sirena manda le squadre negli spogliatoi sul 19-28. Lo show del MantovAgricoltura prosegue nel terzo quarto, ancora con Orazzo sugli scudi: altro parzialone da 14-0 con cinque punti filati di Bevolo e si vola sul 21-46. Le ragazze di Purrone adesso segnano con continuità e continuano a difendere alla grande, chiudono la frazione con un micidiale 25-6 e sul tabellone è +28 (25-53). La vittoria è in ghiacchio, l’ultimo quarto semplice accademia: finisce in gloria 39-65.

Dopo due trasferte trionfali, il MantovAgricoltura tornerà a giocare tra le mura amiche del PalaSguaitzer sabato prossimo nella gara contro Udine.