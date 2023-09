Quistello: sei giorni come in montagna con la Festa del Fungo

QUISTELLO Tutto pronto per la tradizionale Festa del Fungo che si svolge oggi, domani e domenica e il prossimo fine settimana (22, 23 e 24 settembre). Organizzata dalla sezione quistellese del Club Alpino Italiano con il patrocinio del Comune, la kermesse di svolge in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Oltre alla buona cucina sono in programma anche la tradizionale Mostra Micologica, la Mostra Mercato, intrattenimento e musica e, oggi, la presentazione dei gruppi di cammino (quest’ultima organizzata dal Comune in collaborazione con Asst Valpadana). Da visitare la Mostra Mercato: sono infatti in esposizione le tipicità enogastronomiche locali e delle regioni limitrofe come il Lambrusco Grappello Ruberti, il Vino Cotto, la Zucca “Capel da Pret” e la Pera IGP. Spazio anche per birre artigianali, vendita di funghi porcini e molto altro.

L’assessore Calciolari: “Iniziativa ormai storica nella quale si coniugano tanti temi”

«L’appuntamento con la Festa del Fungo, data la sua longevità, è ormai tradizionale per il nostro paese ed è un evento caratterizzato, organizzato e promosso dai volontari del Cai, che sono protagonisti della kermesse. La manifestazione è importante per il nostro comune perché, come lo sono la Fiera e la Festa della Zucca in programma per le prossime settimane, sono eventi particolarmente attesi che solamente nel 2020 e nel 2021 hanno visto una brusca interruzione a causa delle disposizioni legate alla pandemia. In programma – prosegue l’assessore quistellese – ci sono anche alcuni eventi collaterali sempre legati a salute, benessere, gite in montagna. Non solo. Ci sono anche la Mostra Micologica, la Mostra Mercato, musica e un attendamento degli alpinisti della sezione giovanile del Cai di Quistello. Nel pomeriggio di venerdì è invece in programma un evento organizzato dal Comune: la presentazione dei gruppi di cammino in collaborazione con gli specialisti di Asst. Anche in questo caso si tratta di un evento importante, che pure rientra nell’ambito della salute e del benessere. Nell’occasione della presentazione dei gruppi di cammino conclude l’assessore Calciolari avremo con noi la dottoressa Daniela De Micheli e il collega dottor Mattia Viardi». Una serie di appuntamenti e iniziative, insomma, che non si limitano alla buona cucina preparata con i funghi, ma che anche spaziano nel mondo e nelle curiosità micologici come anche nel settore della salute e del benessere legati all’alimentazione e all’attività fisica, con la partecipazione Cai, Comune e Asst Valpadana.

