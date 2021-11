Rievocata in riva al Po l’alluvione del 1951

MANTOVA – Una visita sui luoghi della grande piena del novembre 1951, e l’idea di trasformare in mostra fotografica le testimonianze di quell’evento che, non solo nel Polesine, ma anche nel mantovano seminò il terrore. Ieri il sindaco Mattia Palazzi si è recato a Sustinente dove il sindaco Michele Bertolini, con la Protezione civile Padus e con altre associazioni e cittadini, ha organizzato una mostra fotografica a documento di quei giorni di settant’anni fa, oltre a uno spettacolo teatrale. «Mi piacerebbe esporre nella biblioteca cittadina “Baratta” le foto di allora e ricordare anche come l’intero territorio e la città si organizzò per evitare il peggio». ha commentato Palazzi