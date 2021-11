Luminarie accese in centro a Mantova, ma solo per prova

MANTOVA – Una città illuminata a festa, proprio come la vedremo nei giorni delle festività natalizie. Ma non si è trattato dell’accensione ufficiale, che avverrà pubblicamente sabato 27 novembre. Quella di ieri, come ha spiegato l’assessore al commercio Iacopo Rebecchi è stata solo una prova generale per la verifica dell’impiantistica. Contemporaneamente sono state montate le casette del mercatino di Natale in piazza Virgiliana, che inizieranno a essere attive nella stessa giornata, così come pure altre iniziative già annunciate dall’assessore, quale programma che accompagnerà il clima natalizio sino agli inizi di gennaio, fra cui anche il trenino nelle vie del centro e la pista sul ghiaccio.