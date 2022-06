E’ già in comunità la 12enne sparita per 48 ore e ritrovata sabato sera. Il padre: voglio vederci chiaro

CASTIGLIONE C’è una storia complessa, di molti anni, dietro la vicenda della ragazzina castiglionese di 12 anni fuggita da casa giovedì scorso e ritrovata nella serata di sabato. La ragazzina è stata ora affidata a una comunità, dove sarebbe dovuta andare già giovedì prima della sua fuga; comunità dove si trova anche la sorella 14enne e che è rimasta ignota al papà. Che ieri non ha mancato di sfogare il suo dolore: «Non ho potuto fare altro che vederla per pochi istanti, non mi è stato permesso né di parlarle né di riabbracciarla – ci ha detto – ma voglio vederci chiaro e nei prossimi giorni, tramite il mio legale, cercheremo di capire dove è stata ritrovata».

La ragazzina, insieme alla sorella, era stata affidata al papà ma stante la difficile situazione venutasi a creare in seguito al divorzio in atto tra i genitori, era stato deciso dal giudice di affidarla a una comunità. Il papà chiede chiarezza su questa vicenda e infatti i carabinieri gli avrebbero confermato che sono in corso ulteriori indagini non solo per capire il percorso che la ragazzina ha compiuto per recarsi nel luogo dove è stata ritrovata ma anche se ci sia stato qualcuno che possa averla aiutata nella fuga. Una situazione delicata sulla quale sono comprensibili sia il riserbo degli utenti che la preoccupazione e il dolore di un padre.