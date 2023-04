La forma dell’acqua nella mostra alle Pescherie di Giulio Romano

MANTOVA Le architetture presenti nei territori del Distretto Culturale delle Regge dei Gonzaga sono protagoniste della mostra della fotografa e artista Giulia Flavia Baczynski che si è aperta nel ritrovato spazio delle Pescherie di Levante di Giulio Romano a Mantova e resterà visibile fino al 28 maggio. Le immagini, risultato di due campagne fotografiche realizzate nel 2013 e nel 2021, raccontano il paesaggio, i luoghi e le forme dei comuni della provincia mantovana seguendo il filo conduttore dell’acqua.

Il visitatore potrà trovare tracce e legami con la storia tramite un percorso che segue i corsi d’acqua e gli edifici simbolo. La ricerca di questi segni conduce ad un comune denominatore che tocca tutti i territori raccontati in questa mostra: la viva presenza dei Gonzaga nella memoria collettiva.

“Mai come in questi anni abbiamo imparato ad osservare e conoscere la ricchezza culturale che il nostro territorio può mostrarci. Gli scatti artistici che raccontano le unicità che ci circondano offrono stimoli e nuovi punti di vista per scoprire luoghi inattesi e sorprendenti a pochi chilometri dalla città.” dichiara Alessandra Riccadonna, presidente del Distretto Culturale le Regge dei Gonzaga. Accanto alle immagini che raccontano i comuni aderenti al distretto e che costituiscono il nucleo della mostra, saranno esposti anche due progetti personali della fotografa Baczynski riguardanti anch’essi il tema dell’acqua, specificamente il fiume Po: Nulla più del fiume scorre (2021- in corso) e Human Minute(s) (2022).

Il primo rivolge lo sguardo e l’attenzione a piccole lingue di terra tra l’alveo del fiume e gli ultimi pioppeti golenali che diventano architetture effimere plasmate dagli eventi atmosferici. Il secondo raccoglie immagini in movimento della superficie del Po trasformate, grazie all’utilizzo di un software, in suono. La mostra, promossa dall’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga in collaborazione con Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano, a cura di Fonderia 209, rientra nelle attività promosse dal Pic – Piano integrato della Cultura di regione Lombardia ed inaugura le attività culturali nelle Pescherie di Levante di Giulio Romano.

La rassegna sarà visitabile ogni sabato e domenica fino al 28 maggio, compresi il 25 aprile e 1 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con ingresso libero.