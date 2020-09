Basket serie A2 m – Stings, il calendario: partenza subito in salita

MANTOVA Ecco il calendario completo del Girone Verde e il cammino degli Stings. Come già annunciato mercoledì, l’esordio dei ragazzi di coach Emanuele Di Paolantonio sarà contro l’Orlandina di Capo d’Orlando il 15 novembre. Tre giorni dopo subito il primo turno infrasettimanale: il 18 impegno in trasferta a Milano, all’Allianz Cloud Palalido, dove il quintetto virgiliano sarà ospite dell’Urania.

La terza e quarta giornata di andata riservano alla compagine del presidente Adriano Negri le super sfide con Udine alla Grana Padano Arena e con Verona in casa degli scaligeri: sia i friulani sia i veneti saranno avversari anche nella prima fase della Supercoppa del Centenario di serie A2.

Il quinto turno alla Grana Padano Arena sarà con la novità Jb Monferrato, ex team del mantovano Battistini che in questa stagione giocherà in serie B col Cividale del Friuli. A proposito di Casale Monferrato, al pari di Biella, ha avuto nei mesi scorsi diversi problemi, che poi è riuscito a superare in tempo per iscriversi alla nuova A2 e ha così potuto proseguire l’attività. L’andata si concluderà a Piacenza il 17 gennaio contro l’Assigeco. Prima di ritorno in terra messinese il 24 gennaio a Capo d’Orlando contro l’Orlandina. Ultimo turno della prima fase il 28 marzo.

«Nessuna avversaria deve essere sottovalutata – afferma il gm Gabriele Casalvieri – D’accordo che i primi turni sono sempre di studio e ci possono essere dei risultati a sorpresa, non preventivati ma, ad esempio, Capo d’Orlando ha militato anche nella massima serie, Udine e Verona hanno varato roster per puntare senza mezzi termini alla promozione in A. In più le ultime due saranno nostre avversarie anche nella prima fase della Supercoppa. E’ un girone con parecchie novità per noi, che al momento rappresentano un’incognita. Per quanto ci riguarda, abbiamo da poco iniziato la preparazione: per ora puntiamo sulla parte atletica. L’allenamento è più individuale che collettivo. In tutti c’è la voglia di far bene, considerato che siamo fermi da tanto tempo. Si riparte dopo un lungo periodo di inattività, ma l’entusiasmo ai ragazzi non manca. Questo è un buon segnale: auguriamoci sia una costante per questa nuova stagione».