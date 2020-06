Rifacimento asfalti in città, ecco i cantieri

MANTOVA Tea informa che nei prossimi giorni verranno effettuati, nella città di Mantova, alcuni lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Le zone e i periodi coinvolti saranno i seguenti:

piazza Aporti – da lunedì 29 giugno a lunedì 6 luglio. I lavori non comporteranno modifiche alla viabilità però non sarà consentita la sosta in prossimità del taglio stradale da ripristinare;

vicolo Carmine – da mercoledì 1 a venerdì 17 luglio. I lavori saranno suddivisi in due fasi: la prima nel tratto compreso tra piazza Aporti e la fine del vicolo. In questa fase sarà consentito il transito ai residenti mentre non sarà possibile sostare in quanto i lavori di rifacimento della pavimentazione comprenderanno proprio la zona dedicata alla sosta. La seconda fase, il cui inizio è previsto per lunedì 6 luglio, proseguirà nel tratto compreso tra piazza Aporti e via Pomponazzo. In questo secondo caso il vicolo verrà chiuso al traffico veicolare in quanto si procederà al ripristino dell’intera superficie della carreggiata stradale. Ai residenti sarà consentito uscire in auto attraversando piazza Aporti in direzione vicolo Stretto. Ai fruitori di passo carraio verrà rilasciato un pass per le limitrofe aree a parcometro da ritirare presso gli uffici Aster;

vicolo Corridore – da lunedì 13 a mercoledì 22 luglio. I lavori non prevederanno deviazioni in quanto si tratta di una via non aperta al transito di autovetture.