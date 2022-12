Le opere dei Madonnari donate al Caem per beneficenza

CURTATONE – Le opere degli artisti del gessetto per raccogliere fondi da donare in beneficenza. Ieri mattina si è tenuta alla Caem di Eremo – main sponsor della Fiera delle Grazie – la consegna della riproduzione delle opere vincitrici della scorsa edizione dell’Incontro nazionale dei Madonnari. Le riproduzioni, nello specifico, sono state realizzate dagli stessi autori su pannello nel caso del vincitore del concorso della categoria Maestri Michela Vicini, del secondo classificato Michela Bovoni e del terzo Mariangela Cappa; il primo classificato della categoria Qualificati Andrea Grespi e dei Semplici Joei Marcos Martinez Santayo hanno, invece, preferito riprodurre le loro opere su tela. Le creazioni dei Madonnari, come spiegato dal presidente di Caem Remo Grazzi, serviranno, come detto, per ottenere fondi da donare in beneficenza in occasione di un evento di prossima pianificazione. Alla consegna dei dipinti hanno preso parte il sindaco Carlo Bottani, che ha evidenziato come Caem sia stata fondamentale per l’organizzazione e la realizzazione dell’ultima Antichissima Fiera delle Grazie, del consigliere delegato alla comunicazione Luca Corradini e del presidente del Centro Italiano Madonnari Carlo Beduschi. A ricevere le opere il presidente di Caem Remo Grazzi ed il direttore Daniele Tellinmentre.

Valentina Gambini