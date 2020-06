Suzzara, torna il cinema all’aperto

SUZZARA Da domani sera fino a fine luglio, ritorna il cinema all’aperto in quel di Suzzara, con le proiezioni, organizzate dal Politeama che si svolgeranno tutti i lunedì e venerdì nelle immediate vicinanze del cortile dell’oratorio dell’Immacolata. Si comincia, come dicevamo, domani sera con “Il richiamo della foresta”, ultimo adattamento cinematografico del capolavoro di Jack London, mentre il 3 luglio sarà la volta di “Joker” con il titanico, e giustamente premiato con l’Oscar come miglior attore, Joaquin Phoenix. Il 6 luglio toccherà a “Figli”, ultima sceneggiatura dell’indimenticato Mattia Torre con i bravissimi Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, il 10 l’immensa prova d’autore di Bong-Joon-ho, “Parasite” (Oscar come miglior film) e il 13 l’iconico “Jo Jo Rabbit”. Il 17 luglio ci saranno Matteo Garrone e Roberto Benigni con il visionario “Pinocchio”, il 20 il crudo racconto della Prima Guerra Mondiale con “1917” di Sam Mendes e il 24 “Judy”. Gli ultimi appuntamenti della rassegna saranno il 27 luglio con “Piccole donne” e venerdì 31 con l’investigatore d’eccezione Daniel Craig in “Cena con delitto”. Tutte i film prenderanno il via alle 21.30, con biglietti d’ingresso al costo di 5 euro. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata. (bonfed)