Rifiuti da Roma, la Lega: “Chiediamo anche a Mariana e Ceresara se sono d’accordo”

MANTOVA – Il gruppo leghista in consiglio comunale chiede a viva voce un confronto in commissione ambiente in merito alle novità degli ultimi giorni che documentano l’intesa tra Mantova Ambiente e la romana Ama per recepire 100mila tonnellate di rifiuti dalla capitale.

Il capogruppo Andrea Gorgati con i colleghi Eugenio Anceschi e Tommaso Tonelli ha formalizzato la richiesta indirizzata sia al presidente del consiglio Massimo Allegretti che al presidente della commissione ambientale Pier Luigi Baschieri, oltre che all’assessore alla partita Andrea Murari e al sindaco Mattia Palazzi.

Il gruppo del carroccio si definisce preoccupato per le notizie di stampa apparse negli ultimi giorni, e richiede pertanto al presidente Baschieri una convocazione urgente per udire il sindaco e i rappresentanti di Mantova Ambiente Spa e TEA Spa in relazione ai recenti accordi sottoscritti a Roma. Ma non solo.

A questo punto, sottolineano i lumbard, diventerebbe opportuna anche la convocazione e condivisone della informativa con rappresentanti delle amministrazioni comunali di Ceresara e Mariana Mantovana, ossia i luoghi dove verranno rispettivamente trattati e collocati in discarica i rifiuti provenienti da Roma.

«Riteniamo che la cittadinanza debba conoscere velocemente e nei dettagli ciò che, ad oggi, è emerso solamente sui giornali», conclude Gorgati nell’atto formale inoltrato ieri in via Roma.