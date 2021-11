Rifiuti pericolosi a bordo di un autocarro, denunciati

MANTOVA Anche nel weekend appena trascorso sono state molteplici le pattuglie della Polizia Stradale di Mantova e del Distaccamento Polstrada Ostiglia che hanno operato su tutta la Provincia Mantovana con posti di controllo per garantire la sicurezza stradale e contrastare in particolare la guida in stato di ebbrezza e stupefacenti.

Nel fine settimana appena trascorso sono state ritirate sei patenti di guida per stato di ebbrezza con tassi compresi fra 0,5 g/l e 2.12 g/l.

Un neopatentato è stato sanzionato amministrativamente poichè circolava con un tasso alcolemico pari a 0.3 g/l. Si ricorda a tal proposito che il Codice della Strada prevede per alcune categorie di conducenti il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostante alcoliche, quindi tolleranza zero per i neopatentati.

Un episodio di particolare rilevanza ha visto impegnata una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Ostiglia che durante un controllo ad un autocarro rilevava un trasporto illecito di rifiuti.

Personale dipendente dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Mantova verificava il carico accertando che si trattava di rifiuti pericolosi, veniva quindi sequestrata la merce in attesa della convalida del sequestro.

Tutti gli occupanti dell’autocarro sono stati deferiti all’ autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti.