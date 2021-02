Il parco Baden Powell di Viadana ospiterà un evento ciclistico nazionale

VIADANA – Il percorso di mountain bike nel parco Baden Powell in via Al Ponte sempre più fiore all’occhiello degli amanti delle due ruote e dello sport in generale. Per il circuito, sorto con l’intento di favorire l’attività sportiva negli spazi tra l’Arena e lo stadio di calcio “Bertolani”, le congratulazioni dai tecnici della federazione ciclistica pronti a utilizzare il circuito per importanti eventi sportivi a livello nazionale.

«L’obiettivo di una progettualità concretizzatasi con questo percorso, nato dal lavoro sinergico della società sportiva Team Viadana Bike e dall’impegno dell’amministrazione comunale, – sottolinea il primo cittadino Nicola Cavatorta – è quello di rendere fruibili a tutti, grazie allo sport, le aree poste tra lo spazio Arena e lo stadio di calcio Bertolani». Ora dagli organi federali la richiesta per verificare la disponibilità di creare un evento con la federazione ciclistica ber i bambini della categoria giovanissimi. L’ipotesi di ospitare questa manifestazione a Viadana è stata prontamente accolta da Damiano Oliva del Team Viadana Bike: «È ipotizzabile realizzarla, Covid permettendo, nel periodo della settimana antecedente o conseguente al 18 luglio, data nella quale si vuol programmare l’evento ciclistico di spessore nazionale che già annualmente viene proposto e che coinvolge anche i professionisti».

Da parte del vicesindaco Alessandro Cavallari un ringraziamento, a nome dell’amministrazione, per i volontari del Team Viadana Bike: «Ringraziamo gli associati che quotidianamente tengono in ordine e pulita l’area golenale, un lavoro immane che serve a contrastare l’abbandono dei rifiuti».

Un tassello, quello della valorizzazione e del pieno recupero dell’area in oggetto, sul