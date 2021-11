Un piano per sistemare le strade in pietra

MANTOVA Sembrerebbe più complesso di quanto non appariva a prima vista il ripristino delle strade e dei marciapiedi in pietra naturale. A questo di segno di manutenzione aveva provveduto la giunta comunale, nell’ambito di un pacchetto di interventi comprensivo del piano asfalti, con una delibera del luglio scorso, ma la presa visione del problema ha denunciato più difficoltà del previsto, al punto che la stessa amministrazione ha disposto di affidare l’incarico all’esterno dell’ente allo scopo di stilare un nuovo studio di fattibilità tecnica ed economica di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi cittadini per l’importo di 500 mila euro – lavori compresi.

L’offerta economica pervenuta in via Roma dall’architetto Franco Ubezio è stata ritenuta congrua per l’espletamento dell’incarico professionale di incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori.