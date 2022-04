Ripulita la casa della sen. Rauti (Fd’I)

ROMA Soprabiti, borse, orologi e collane. E’ l’inventario svanito dalla casa di Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia eletta nel collegio uninominale di Mantova. Un bottino di diverse migliaia di euro che avrebbe anche l’autore, ovvero la colf che lavorava a casa della parlamentare, peraltro già denunciata dalla stessa figlia di Pino Rauti. Ad incastrarla vi sarebbe un video in cui la donna, ora indagata per furto, prenderebbe dalla borsa della parlamentare 50 euro e gli oggetti trovati in casa sua dopo la perquisizione. (m.v.)