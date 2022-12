Al Baratta l’esito del questionario rivolto ai giovani “La Mantova che vorrei”

MANTOVA Le esigenze e le ambizioni dei giovani mantovani verranno prese in esame in un incontro pubblico. Lunedì 19 dicembre, alle 17.30, nella Sala delle Colonne della Biblioteca Baratta, in corso Garibaldi 88, verrà presentato l’esito del questionario “La Mantova che vorrei”, compilato dai ragazzi della città, promosso dal Comune di Mantova, in collaborazione con Anci e il contributo di Regione Lombardia.

Oltre ai giovani, all’incontro interverranno l’assessore del Comune di Mantova alle Politiche giovanili Alessandra Riccadonna e la dottoranda in Politiche Pubbliche all’Uab Matilde Cittadini. L’incontro è aperto al pubblico.