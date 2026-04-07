Sabato la presentazione del libro “L’architettura del Rinascimento. Storia e geografia”

Sabato 11 aprile, alle ore 11:00, la Biblioteca Comunale Teresiana ospita, in Prima Sala Monumentale, la presentazione del libro L’architettura del Rinascimento. Storia e geografia, a cura di Francesca Mattei, pubblicato da Carocci nel 2026.

Il volume racconta per la prima volta la storia dell’architettura del Rinascimento attraverso la lente della geografia, intesa in varie accezioni: la relazione tra gli aspetti fisici del territorio e l’impiego di specifici materiali e tecniche costruttive; il legame fra le componenti culturali e identitarie di un luogo, quali il ruolo del paesaggio o delle tradizioni locali, e le scelte progettuali; la rappresentazione cartografica e le tecniche di rilievo; la mobilità degli architetti e delle idee, veicolate dai trattati sull’arte del costruire.

In quindici saggi, incentrati prevalentemente sulla penisola italiana in una cronologia che coincide con un lungo Cinquecento, il libro dimostra come la configurazione del territorio e le sue componenti materiali e immateriali abbiano determinato le caratteristiche formali, costruttive e culturali di ogni progetto, proponendo una lettura alternativa alla storia del Rinascimento raccontata attraverso la biografia dei grandi architetti.

Interviene FRANCESCA MATTEI, professoressa associata di Storia dell’architettura nel Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, curatrice del volume, specialista di storia dell’architettura del Rinascimento, argomento cui ha dedicato numerose ricerche incentrate sulla relazione tra antiquaria, erudizione e progetto.

Fra le sue pubblicazioni, la monografia Architettura e committenza intorno ai Gonzaga. Modelli, strategie, intermediari (Roma 2019) e la curatela (con Carlos Plaza) del volume Cultura architettonica nell’Impero di Carlo V. Storia globale, microstoria, storiografia (Roma-Sevilla 2024).

Interviene ALESSANDRO BRODINI, professore associato di Storia dell’architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, autore del capitolo “Verso una cultura architettonica cosmopolita: i trattati fra Quattrocento e primo Cinquecento”, presente all’interno del volume.

Modera l’incontro FRANCESCA FERRARI, Direttrice delle Biblioteche del Comune di Mantova.

L’ingresso in Prima Sala Monumentale è libero fino ad esaurimento posti.