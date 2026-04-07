Aperitivi d’Arte: giovedì 9/04 al Bibiena il matematico Odifreddi e il musicista Curtoni

Giovedì 9 (ore 19), gli Aperitivi d’arte di Oficina OCM ospitano il noto matematico e opinionista Piergiorgio Odifreddi.

Insieme con il violoncellista e compositore Lamberto Curtoni, darà forma a “Il discorso delle comete – Galileo Galilei e la rivoluzione copernicana tra musica e scienza”.

Eccezionalmemte, in considerazione delle numerose richieste di partecipazione, l’appuntamento conclusivo del cilo 2025/26 si sposta al Teatro Bibiena di Mantova (dalla tradizionale sede di Sala delle Capriate).

Piergiorgio Odifreddi da anni dedica un’attenzione speciale al rapporto tra scienza e musica. Già ospite di Oficina OCM qualche anno fa, torna a Mantova per condurre il pubblico alla scoperta del mistero delle comete. Sulle orme della famiglia Galilei, tra le note del padre Vincenzo e le osservazioni del figlio Galileo, con la musica scritta e interpretata dal violoncellista Lamberto Curtoni imbastisce un omaggio all’astronomia in particolare e più in generale all’uomo, che da sempre ha scrutato il cielo e ha cercato attraverso mille “discorsi” di disegnarlo e riportarlo sulla terra.

Gli Aperitivi d’arte, occasioni culturali che mixano divulgazione e socialità, prevedono solitamente che la fruizione musicale avvenga calice alla mano: al Bibiena, giovedì 9 il format andrà a ridefinirsi inparte con divulgatore, musicista e pubblico che condivideranno il momento di aperitivo, in coda all’evento, nel cortile del Teatro Bibiena. Concorrono alla realizzazione dell’evento gli sponsor tecnici Levoni, Consorzio Grana Padano, Naturasì, Arvati Pane, Tiziano Bellini Wine e Cantina di Verona.

I biglietti (15 € intero, 12 € Amici dell’Ocm) sono in prevendita online su vivaticket.com e al boxoffice di Oficina OCM (piazza Sordello 12, Mantova – boxoffice@oficinaocm.com – T. 0376 360476).

La mattina seguente, venerdì 10, alle ore 11, “Il discorso delle comete” verrà proposto per le scuole, sempre al teatro Bibiena, nell’ambito del ciclo di incontri Prendete Nota, destinati agli istituti superiori. Sono 200 gli studenti di Liceo Scientifico “Belfiore” e Liceo Classico “Virgilio” che vi prenderano parte. C’è dunque ancora spazio per scuole che volessero aderire. Gli insegnanti interessati possonno inviare una mail a scuola@oficinaocm.com.