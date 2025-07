Sbanda con il camper in A22: grave una 14enne sbalzata dalla cellula e il fratellino 11enne incastrato tra le lamiere

MANTOVA Fratello e sorella di 11 e 14 anni sono rimasti feriti in maniera seria in un incidente accaduto ieri poco dopo le 17 sulla corsia nord dell’Autobrennero, al confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova, non molto distante dal casello di Reggiolo-Rolo. Per cause in fase di accertamento un camper condotto da una donna residente a Prato (Firenze), che seguiva il marito che invece era in auto, ha sbandato improvvisamente finendo contro il guard rail, per poi fermarsi in corsia di emergenza. La donna è rimasta illesa. Uno dei figli, una ragazzina di 14 anni, è stata sbalzata dal camper, mentre il fratello 11enne è stato estratto dai vigili del fuoco di Guastalla. Sul posto anche la Croce rossa di Reggiolo e l’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, i due fratelli sono stati portati, in ambulanza e in elicottero, agli ospedali di Parma e di Baggiovara.