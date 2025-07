Sbanda con l’auto ne colpisce una in sosta e si ribalta: 42enne ferita in via Pomponazzo

MANTOVA Ha perso il controllo della sua auto che dopo avere colpito un’auto in sosta si è rovesciata su un fianco. Una dinamica abbastanza ordinaria per un incidente stradale, se non fosse che è avvenuto ieri verso le 7.20 in via Pomponazzo all’altezza di piazza Viterbi, una zona in cui il limite di velocità dovrebbe essere di 30 km orari. Una 42enne di Castel d’Azzano che era al volante di una Dacia è rimasta imprigionata nell’abitacolo della sua auto che si è rovesciata sul fianco sinistro dopo avere urtato una Fiat Punto parcheggiata regolarmente. Ad aiutare la donna a uscire dalla sua auto sono stati alcuni passanti che l’hanno raddrizzata. Nel frattempo sul posto intervenivano i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Verde e gli agenti della Polizia locale. La 42enne ha riportato qualche lieve contusione ed è stata portata al Poma per accertamenti. L’alcol-test cui è stata sottoposta avrebbe dato esito negativo.