Scuola e sport, celebrati studenti-atleti meritevoli

MANTOVA Si è svolta ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Mantova, la cerimonia di consegna del premio “Lorenzo Musa” 2025, riconoscimento conferito dal Panathlon Club Mantova “Tazio Nuvolari – Learco Guerra” in collaborazione con la famiglia Musa. Il premio, intitolato alla memoria di Lorenzo Musa, primo vincitore del Panathlon Scuola e Sport nel 1958 e 1959, viene assegnato ogni anno a studenti-atleti delle scuole superiori della Provincia di Mantova che si siano distinti per impegno e risultati sia nello sport che nello studio, incarnando gli ideali sportivi e i valori morali e culturali che il Panathlon promuove.

Alla cerimonia, patrocinata dal Comune di Mantova, hanno partecipato: Serena Pedrazzoli, assessore comunale ai Nidi, Scuola e Pubblica Istruzione; Fabio Madella, vicepresidente del consiglio comunale di Mantova; Paola Pecchini, vicaria del Provveditore agli Studi; Adalberto Scemma, giornalista sportivo; Attilio Belloli, governatore Panathlon International – Area 2 Lombardia; Daniele Pagliari, presidente Panathlon Club Mantova; Marcello Musa, in rappresentanza della famiglia.

I due giovani premiati per l’edizione 2025 sono stati: Giorgia Carnevali (sci/snowboard, Istituto Bonomi Mazzolari) e Riccardo Vicentini (arrampicata sportiva, Istituto Fermi), entrambi già vincitori nell’edizione precedente. Carnevali, studentessa marmirolese con una media dell’8, è stata appena convocata ai prossimi Mondiali dopo aver conquistato tra il 2024 e il 2025 per la nazionale B titoli italiani nello slalom speciale e nel parallelo e un terzo posto agli Assoluti. Vicentini, con una media scolastica di 8,20, ha ottenuto ottimi risultati nei campionati italiani e internazionali: terzo agli Europei di Helsinki e finalista ai Mondiali in Cina.

Durante l’evento sono state consegnate menzioni speciali del Panathlon Mantova Nuvolari e Guerra a tre promettenti atleti virgiliani: Emily Meneghinello (Atletica – Istituto Mantegna); Matilde Bosi (Atletica – Istituto Fermi); Matteo Trombini (Tennis – Liceo Scientifico a indirizzo sportivo di Suzzara).

Il riconoscimento viene attribuito a studenti delle scuole superiori che abbiano ottenuto la promozione con ottimi voti nella prima sessione e abbiano al contempo raggiunto risultati sportivi significativi a livello nazionale, regionale o internazionale. Hanno partecipato inoltre i dirigenti scolastici, docenti di educazione fisica, referenti delle associazioni sportive e le famiglie degli studenti premiati.