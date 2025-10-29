Sei decreti di espulsione per stranieri irregolari emessi dall’Ufficio immigrazione della questura

MANTOVA Nella giornata di ieri 28 ottobre, l’Ufficio Immigrazione disponeva sei decreti di espulsione a firma del Questore di Mantova a carico di altrettanti soggetti, due di origine cinese, due originari dell’India, uno del Perù, l’ultimo proveniente da Cuba.

Tutti venivano trovati in posizione di irregolarità amministrativa sul territorio nazionale, alcuni di loro vantano plurimi precedenti di polizia e giudiziari, tra i quali spiccano diversi reati contro il patrimonio, quali furto aggravato e rapina, danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, falsificazione di carte di credito.

Lo straniero originario del Perù, con a carico numerosi precedenti di Polizia è stato accompagnato presso il Centro Permanenza per i Rimpatri di Milano, per essere successivamente rimpatriato al suo Paese d’origine.