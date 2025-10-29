Ponti, acqua pubblica microfiltrata nelle scuole e borracce per gli alunni

PONTI – Il Comune di Ponti sul Mincio sceglie la sostenibilità come valore da trasmettere alle nuove generazioni, e lo fa partendo dai luoghi che le nuove generazioni per primi incontreranno e frequenteranno: le scuole. Da quest’anno le scuole del territorio saranno infatti dotate di erogatori di acqua pubblica microfiltrata e ogni studente riceverà una borraccia riutilizzabile, per ridurre il consumo di plastica e promuovere comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente. Si tratta di un gesto concreto che intende unire educazione ambientale, salute e consapevolezza civica, trasformando le buone abitudini quotidiane in un esempio virtuoso di comunità sostenibile. L’iniziativa sarà presentata con un incontro in sala consiliare del municipio in piazza Parolini, in programma oggi alle 17. Interveranno Massimiliano Rossi, sindaco di Ponti sul Mincio, Jennifer Schiavon, consigliere delegato all’istruzione e alle politiche giovanili, Cloè Porta, referente del progetto scuole “Bevete l’acqua del Comune”, Fabio Porta, amministratore delegato di Acquaviva Water Technology, partner tecnico per l’installazione degli impianti e Sandra Parravano, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Volta Mantovana. L’incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.