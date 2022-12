Teleriscaldamento a Mantova: regalo di Natale per 20mila cittadini

MANTOVA – L’incubo delle bollette sul teleriscaldamento parrebbe prossimo a finire. Una buona notizia, in tutto rapportabile a un bel regalo di Natale piazzato sotto l’albero dal ministero dell’economia, mette l’anima in pace ai molti concittadini del capoluogo che si vedranno ridotta l’Iva sul teleriscaldamento dal 22 al 5%. Una misura drastica che va in accoglimento delle numerosissime pressioni esercitate sia dalle associazioni degli amministratori di condominio che dalle stesse forze politiche, fra cui Forza Italia. Proprio il capogruppo azzurro in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri aveva sollecitato alcune settimane fa, attraverso una mozione urgente, la giunta comunale a farsi carico di un sollecito al governo per mitigare le stangate sul riscaldamento. Il calo dell’Iva infatti era stato precedentemente disposto solo sulle forniture del gas, con grave dimenticanza del teleriscaldamento, sul quale gravava ancora la pesante aliquota.

La misura voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti andrà a beneficio di oltre 20mila cittadini del capoluogo (gli allacciamenti sono 1.700 circa per una volumetria di 7mln di mc – il 50% sono utenti domestici, e circa 10mila gli appartamenti equivalenti), gli unici che fruiscono del teleriscaldamento derivante dall’impianto di cogenerazione a turbogas Enipower, del quale Tea è socia al 10%.

Già il sindaco Mattia Palazzi aveva ottenuto dalla sua stessa multiutility la rinuncia agli extra ricavi sul turbogas per 7 milioni, riportando 7 milioni da scontarsi sulle bollette di fine anno maturate dagli utenti. Questo provvedimento porterà un’ulteriore boccata d’ossigeno sulle bollette riferite al primo trimestre dell’anno entrante, ossia grossomodo sino alla fine della stagione termica.

E non solo. L’ulteriore regalo natalizio arriva sul costo del gas, sceso nei giorni scorsi a 82 euro al Megawattora, ovvero a costi ampiamente inferiori rispetto a quelli vigenti in tutt’Europa alla vigilia della guerra russo-ucraina.